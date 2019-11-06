Göç İdaresi Genel Müdürlüğü personel alımı ne zaman yapılacak? Başvuru şartları neler? İŞKUR GİGM sürekli işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

Büro Personeli ve Sosyal Çalışmacı meslek gruplarında gerçekleştirilecek GİGM personel alımı için başvuru süreci başladı. Adayların, başvuru yapabilmeleri için kurum tarafından İŞKUR aracılığıyla duyurulan şartları taşımaları gerekiyor. Adayların ilana ilişkin en çok merak ettikleri detay ise KPSS konusu. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü işçi alımında KPSS şartı var mı sorgusu, konuyla ilgili en sık araştırılan detay. Peki KPSS'nin yanı sıra adaylar hangi şartlar aranıyor? Söz konusu şartlar ve diğer detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

GİGM PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

GİGM personel alımı başvuruları için açılacak ilan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Açık Kamu İş İlanları bölümünde 07.11.2019 tarihinde ilan edilecek ve 15.11.2019 tarihine kadar ilanda kalacak. Söz konusu talep ilan edildikten sonra ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri veya internet (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapabilir.

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün, açık pozisyonlarda istihdam edilmek üzere başvuruda bulanacak olan adaylarda aradığı özellikler şu şekilde:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Askerlikle ilişkisi bulunmamak

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığına sahip olmamak

4 yıllık eğitim veren üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak

2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan KPSSP3 puan türü esas alınarak yapılacak başarı puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyonun 5 (beş) katı adayın içerisinde bulunmak

1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak