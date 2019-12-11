ASDEP sürekli işçi alımı kura sonuçları belli oldu! AES ile ASDEP personel alımı kura çekilişi sorgula

ASDEP sürekli işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı. ASDEP personel alımına başvurularını gerçekleştiren adaylar, kura sonuçlarının açıklanması ile birlikte sorgulama işleminin nasıl yapıldığını araştırmaya başladı. Öyle ki, yapılan kura çekimi neticesinde asil ve yedek listede ismi bulunan adaylar konuyla ilgili bilgi sahibi olmak istiyor. Noter huzurunda Ankara'da gerçekleştirilen ASDEP sürekli işçi alımı kura çekimi sonuçları sorgulama işlemi nasıl yapılır?

ASDEP KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sürekli işçi kura sonuçları, Bakanlığın ilgili internet sitesi üzerinden sorgulanıyor.

ASDEP KURA SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ!

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaptığı duyuruda "Sürekli İşçi Alım Kurası 10.12.2019 tarihinde saat 14.00'da Bakanlığımız Emek yerleşkesi Reşat Moralı toplantı salonunda (Emek Mahallesi 17. Cadde No:13 Pk: 06520 Emek / ANKARA) yapılacaktır." diye belirtti. Kura çekilişi gerçekleştirildi. Kura sonucunda asil veya yedek olarak belirlenen adaylar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinin İnternet sayfasından duyuruları takip etmesi gerekmektedir.

KAZANAN ADAYLAR SÖZLÜ SINAVA GİRECEK

Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava alınacak. Sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığın veya ilgili İl Müdürlüğünün internet sitesinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.