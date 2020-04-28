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Eniştesini silahla yaraladı

’in Tarsus ilçesinde bir kişi, ablasının kocasını silahla yaraladı.Alınan bilgiye göre, olay saat 23.00 sıralarında Tekke Mahallesi 3711. Sokak’ta meydana geldi. Cezaevinden infaz yasasıyla yeni çıkan Ş.S. (27), ablasının kocası Ö.H. (42) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kayınbirader Ş.S., yanında getirdiği av tüfeğiyle eniştesinin bacaklarına ateş etti. Her iki bacağından yaralanan Ö.H. hemen hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri çalışma başlattı. Polis, şüpheli Ş.S.’yi Şehit

Giriş Tarihi: 28.4.2020 14:00 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 14:45 ABONE OL
Mersin’in Tarsus ilçesinde bir kişi, ablasının kocasını silahla yaraladı.
Alınan bilgiye göre, olay saat 23.00 sıralarında Tekke Mahallesi 3711. Sokak’ta meydana geldi. Cezaevinden infaz yasasıyla yeni çıkan Ş.S. (27), ablasının kocası Ö.H. (42) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kayınbirader Ş.S., yanında getirdiği av tüfeğiyle eniştesinin bacaklarına ateş etti. Her iki bacağından yaralanan Ö.H. hemen hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri çalışma başlattı. Polis, şüpheli Ş.S.’yi Şehit Kerim Mahallesi Türkistan Caddesi 3437. Sokak’taki bir evde suç aleti silahla birlikte yakaladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Eniştesini silahla yaraladı
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