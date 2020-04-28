Erdemli’de zabıta ekipleri denetimlerini arttırdı

Mersin’in Erdemli ilçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından ilçedeki kapalı pazar yerlerinde denetimleri sıklaştırdı.Temel ihtiyaçlarını karşılamak ve taze sebze, meyve alabilmek için kapalı halk pazarlarını tercih eden vatandaşların pazar girişinde kontrollerini gerçekleştiren zabıta ekipleri, gelen her vatandaşın ateşlerini ölçerek, maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıtımı yapıyor. Ayrıca pazar yerleri girişine dezenfektanlar koyarak vatandaşın önce hijyen ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmeleri hususunda uyarılarda bulunuluyor.Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, zabıta ekiplerinin gece gündüz halkın sağlığı için gerekli denetimleri gerçekleştirdiğini, hijyen kuralları konusunda esnaflara uyarılarda bulunulduğunu, halkın ortak kullanım alanlarında özverili bir şekilde çalışmaların devam ettiğin söyledi. Tollu, bu vesile ile tüm Müslümanların Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dileyerek, salgın münasebeti ile buruk geçen Ramazan ayı boyunca da Erdemli Belediyesi ekiplerinin sahada her birimi ve personeli ile canla başla çalışmalara devam edeceğini dile getirdi.