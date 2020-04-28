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Gülnar Müftülüğünden maske hamlesi

’in Gülnar İlçe Müftülüğünün öncülüğünde, din görevlilerinin çağrısıyla ilçedeki kadınlar okullarda tıbbi maske üretimine başladı.Korona virüs salgını ile mücadelede en çok gereksinim duyulan maske ihtiyacının karşılanması için Gülnar İlçe Müftüsü Yusuf Kaya’nın çağrılarını dikkate alan Kayrak Mahallesi cami imam hatibi Hüseyin Sirali, örnek bir davranış sergileyerek Kayrak İlkokulu salonuna dikiş makinesi tedarik etti. Ardından maske dikebilecek bayanların okula gelmeleri için anons yapıldı. Başta din görevlisi Sirali’nin eşi olmak üzere mahallendeki kadınlar el ele vererek maske üretimine başladı

Giriş Tarihi: 28.4.2020 16:00 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 16:45 ABONE OL
Gülnar Müftülüğünden maske hamlesi
Mersin’in Gülnar İlçe Müftülüğünün öncülüğünde, din görevlilerinin çağrısıyla ilçedeki kadınlar okullarda tıbbi maske üretimine başladı.
Korona virüs salgını ile mücadelede en çok gereksinim duyulan maske ihtiyacının karşılanması için Gülnar İlçe Müftüsü Yusuf Kaya’nın çağrılarını dikkate alan Kayrak Mahallesi cami imam hatibi Hüseyin Sirali, örnek bir davranış sergileyerek Kayrak İlkokulu salonuna dikiş makinesi tedarik etti. Ardından maske dikebilecek bayanların okula gelmeleri için anons yapıldı. Başta din görevlisi Sirali’nin eşi olmak üzere mahallendeki kadınlar el ele vererek maske üretimine başladı.
Üretilen maskeler din görevlisi Hüseyin Sirali tarafından Gülnar Devlet Hastanesi Başhekimi Mücahit Aydın’a teslim edildi. Aydın, bu özverilidavranıştan ötürü duyarlılık gösteren Gülnar İlçeMüftülüğüne ve mahalleli kadınlara teşekkür etti.
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Gülnar Müftülüğünden maske hamlesi
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