Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Mersin Haberleri Tarsus’ta 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Tarsus’ta 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

’in Tarsus ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Altaylılar Mahallesi Orhun Caddesinde meydana gelen kazada, R.K. idaresindeki 01 BLT 30 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu park halinde bulunan 35 GD 8914 plakalı otomobile çarptı.Çarpma sonrası savrulan otomobil caddede karşı yönden gelen F.A. yönetimindeki 33 NB 787 plakalı otomobil ile çarpıştı. 3 aracın karıştığı kazada yaralanan R.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor

Giriş Tarihi: 29.4.2020 09:15 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 10:00 ABONE OL
Tarsus’ta 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Mersin’in Tarsus ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Altaylılar Mahallesi Orhun Caddesinde meydana gelen kazada, R.K. idaresindeki 01 BLT 30 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu park halinde bulunan 35 GD 8914 plakalı otomobile çarptı.
Çarpma sonrası savrulan otomobil caddede karşı yönden gelen F.A. yönetimindeki 33 NB 787 plakalı otomobil ile çarpıştı. 3 aracın karıştığı kazada yaralanan R.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tarsus’ta 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA