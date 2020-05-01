Akdeniz Belediyesi’nden ihtiyaç sahiplerine Ramazan kolisi desteği

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlar için gıda kolileri hazırlayıp dağıtmaya başladı.Ramazan ayı dolayısıyla, Karacailyas Mahalle Evindeki hazırlık ve çalışmaları yerinde denetleyen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, “Akdeniz Belediyesi olarak Ramazan ayında, şartlarımızı da biraz zorlayarak, içinde birçok gıda ürününün olduğu yaklaşık 30 bin erzak kolisini ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırıp onlara destek olacağız” dedi.Vefa Sosyal Destek Grubu himayesinde, vatandaşlara ekmek ve Ramazan pidesi dağıtmaya da devam edeceklerini belirten Gültak, “Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında maske, eldiven ve dezenfektan dağıtmaya, ayrıca cadde ve sokaklarımızı dezenfektanlı su ile yıkayıp arındırmaya devam ediyoruz” diye konuştu.“25-30 bin gıda kolisini ihtiyaç sahibi insanlarımıza ulaştıracağız”Başkan Gültak, salgınla mücadele kapsamında işyerleri kapanan işletme sahipleri ile bu süreçte işini kaybeden insanlara hükümet tarafından sağlanan maddi desteğin sürdüğünü de dile getirerek şöyle konuştu; "Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. O’nun sayesinde mağdur olan esnafımıza ve işçimize maddi destekler geliyor. Biz de kendi gücümüzün yettiği kadarıyla ve hayırseverlerin de desteğiyle, Akdeniz’de 25-30 bin civarında gıda kolisini ihtiyaç sahibi insanlarımıza dağıtacağız. Akdeniz’de yaşayan bütün vatandaşlarımızın iyi gününde de kötü gününde de yanlarındayız.”“Kimse merak etmesin, bizler vatandaşlarımız için sokaktayız”1 Mayıs dolayısıyla işçilerin bayramını da kutlayan Gültak, "Bu sene Ramazan ve 1 Mayıs bayramı biraz buruk geçiyor ama inşallah Haziran 15’ten sonra rahatlayacağız ve normalleşmeye doğru gideceğiz. Tabi bu süreçte tedbirleri elden bırakmayıp kurallara, sosyal mesafeye ve hijyen şartlarına uymamız gerekiyor. Vatandaşlarımızdan ricam, lütfen zorunlu olmadıkça evlerinizden çıkmayın. Hiçkimse merak etmesin, endişelenmesin. Biz varız, sokaktayız, sizler için çalışıyoruz. Ülkemiz, belediyemiz ve başta kadın işçiler olmak üzere tüm işçilerin 1 Mayıs bayramını tekrar kutluyorum” ifadelerini kullandı.Öte yandan, Akdeniz Belediyesi tarafından Ramazan ayı dolayısıyla hazırlanıp ihtiyaç sahibi insanlara dağıtılan gıda kolilerinin içinde, siyah zeytin, tuz, makarna, nohut, şeker, mısır, pirinç, fasulye, bulgur, mercimek, un, salça, domates, reçel, yağ, hazır çorba, çay, sıvı sabun ve peçete gibi birçok gıda ve hijyen ürünü bulunuyor.