Kuşların yem mücadelesi

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilen Mersin’de cadde ve sokaklar hayvanlara kaldı. Bu dönemde yem bulmakta zorlanan hayvanların imdadına hayvan severler yetişiyor. Ulu Cami avlusunda bulunan yüzlerce kuş da, atılan yemleri yemek için kıyasıya mücadele veriyor.İlk olarak Çin’in Vuhan kentinde görülen, ardından tüm dünyaya yayılan korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla ülkeler tedbirler almaya devam ediyor. İlk vakanın 11 Mart’ta görüldüğü Türkiye’de de üst düzey önlemler alınırken, salgının seyrine göre yeni tedbirler de alınmaya devam ediliyor. Birçok işletme virüs dolayısıyla kapatılırken, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması da devam ediyor. Bu hafta 1 Mayıs’ın Cuma gününe denk gelmesi dolayısıyla, Mersin’in de içinde bulunduğu 31 şehirde 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilirken, kentlerin cadde ve sokakları da boşaldı. Dün gece 00.00 itibariyle uygulamaya konulan yasakla birlikte, Mersin’in en işlek caddeleri ve sokakları tamamen boşalırken, sadece çalışma zorunluluğu olanlar ve genelge ile izin verilenlerin dışarıda olduğu görüldü.Bu süreçte cadde ve sokaklar, sokak hayvanlarına kalırken, onlar da yem bulmakta sıkıntı yaşıyor. Bazı belediyeler ile hayvan severler, sokak hayvanlarının beslenmesi için çalışma yapsa da bazı bölgelerde hayvanlar yem bulmakta zorlanıyor. Ulu Cami avlusundaki kuşlarında imdadına hayvan severler yetişti. Kuşlara ekmek atan vatandaşlar, kuşların açlıktan ölmesinin önüne geçiyor. Atılan ekmekleri yemek için birbirleriyle kıyasıya mücadele veren kuşlar, zaman zaman birbirlerini de eziyorlar.