Mersin, yaz çiçekleriyle renklendi

Mersin’de cadde ve sokaklar yaz çiçekleriyle renklendi. Belediye ekiplerince yapılan çalışmalarda kentin bir çok noktası renkli çiçeklerle donatıldı.Kentte, Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaşanan zorlu sürecin ardından vatandaşların özledikleri parkları ve sokakları en güzel haliyle bulmaları için çalışıyor. Korona virüs salgını sürecinde boş kalan parklar, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından rengarenk çiçeklerle bezendi. Mersinlilerin en çok tercih ettiği yerlerden olan Hilton Kavşağından Babil Kavşağına uzanan Adnan Menderes Bulvarı boyunca 40 bin adet çiçek dikildi.Büyükşehir Belediyesince desteklenen Mersin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi bünyesinde faaliyet gösteren kadınların emekleriyle ürettiği petunya, tagates, gazanya ve balıkağzı gibi birbirinden güzel çiçekler, sahili renklendirdi. Ekipler, Kültür Parkta çiçek dikiminin yanı sıra ilaçlama, budama, tesviye ve çimlendirme çalışmaları da yürütüyor. Parkta yer alan çocuk oyun, fitness ve engelli oyun gruplarının bakım ve temizliği de düzenli olarak gerçekleştiriliyor.Ekipler, Hilton Üçgen Kavşağından başlayarak Adnan Menderes Bulvarı boyunca tüm göbekleri çiçeklendirirken, Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı üzerindeki Anıt Kavşağı ve Mimar Sinan Bulvarı üzerindeki göbekleri, MEŞOT güzergahı boyunca diktiği çiçeklerle rengarenk bir görünüme kavuşturdu. Akbelen Şehir Mezarlığı girişindeki caddede refüjler, figüratif desenlerle süslendi. Tulumba Katlı Kavşağı’ndaki dikey bahçe çalışmasındaki bitkiler de yenilendi. Kültür Park ve Uğur Mumcu Parkında ise çiçeklendirme çalışmaları devam ediyor.