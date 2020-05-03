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70 yaşındaki kadına belediye ekiplerinden sürpriz doğum günü kutlaması

’de korona virüs salgını sürecinde evde kalmak zorunda olan 70 yaşındaki kadın, belediye ekiplerinin sürpriz doğum günü kutlamasıyla büyük bir mutluluk yaşadı.Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, merkez Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi’nde yaşayan Şükran Erken, kriz merkezini arayarak, evden çıkamadığı için 70’inci yaşına özel doğum günü pastası talebinde bulundu. Ekipler, yaşlı kadının bu güzel isteğini hızla yerine getirdi. Elinde doğum günü pastasıyla Şükran teyzenin kapısına giden ekiplerin içleri ısıtan bir de sürprizi oldu.Kadın ve Aile

Giriş Tarihi: 3.5.2020 12:30 Güncelleme Tarihi: 3.5.2020 13:15 ABONE OL
70 yaşındaki kadına belediye ekiplerinden sürpriz doğum günü kutlaması
Mersin’de korona virüs salgını sürecinde evde kalmak zorunda olan 70 yaşındaki kadın, belediye ekiplerinin sürpriz doğum günü kutlamasıyla büyük bir mutluluk yaşadı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, merkez Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi’nde yaşayan Şükran Erken, kriz merkezini arayarak, evden çıkamadığı için 70’inci yaşına özel doğum günü pastası talebinde bulundu. Ekipler, yaşlı kadının bu güzel isteğini hızla yerine getirdi. Elinde doğum günü pastasıyla Şükran teyzenin kapısına giden ekiplerin içleri ısıtan bir de sürprizi oldu.
Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan 8 personel, evinin sokağında Şükran teyzeye özel doğum günü şarkıları söyledi. Söyledikleri şarkılarla hem Şükran teyzeyi hem de komşularını neşelendiren ekipler, hep bir ağızdan doğum günü dileğinde bulundu.
Balkondan şarkının ritmine ayak uyduran yaşlı kadının mutluluğu gözlerinden okundu. Şükran Eken, kendi yazmış olduğu ’Öteki Mahalle’ isimli kitabını da Mersin Büyükşehir Belediyesine armağan etti.

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70 yaşındaki kadına belediye ekiplerinden sürpriz doğum günü kutlaması
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