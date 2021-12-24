MHP’den CHP'ye tepki: "Kin kusarcasına işçilerin rızıklarıyla oynadınız"

CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay'ın MHP ve AK Parti İl Başkanlarını hedef alan sosyal medya paylaşımına Zeynel Uğur Gölgeli'den geldi. Gölgeli, "CHP'nin Mersin İl Başkanı, canı sıkıldıkça sosyal medyadan inkar ve iftira paylaşımları yapıyor, bu paylaşımlarıyla günden güne dibe çöküyor" dedi.

"İNSANLARI KIŞIN ORTASINDA EKMEĞİNDEN ETTİNİZ"

Adil Aktay'ın "Görevini hakkıyla yaptığı halde Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde işinden edilen bir tek kişi gösterin" açıklamasına istinaden konuşan Gölgeli, "Aktay, talihsiz, şuursuz, ahlak ve vicdan yoksunu bir açıklamada daha bulunmuş. Açıkça cevaplıyorum. Göreve geldiğiniz günden bugüne, Büyükşehir Belediyesinde binlerce işçinin işine 'hukuka aykırı' bir şekilde son verdiniz İki gözü görmeyen, vücudunda kısmi iş göremezlik bulunan engelli belediye işçilerine dahi 'performans düşüklüğü' bahanesini sebep gösterecek kadar alçakça ve vicdansızca gerekçeler gösterip, kışın ortasında ekmeğinden ettiniz" ifadelerini kullandı.

AKTAY: "VAHAP SEÇER YARGI KARARINI YERİNE GETİRMİYORSA SÖYLEYİN"

Gölgeli, "Lağım temizleyen, ateşlere korkusuzca yürüyen, çim biçen, çöp toplayan, ağaç budayan, asfalt döken, kaynak yapan, sayaç okuyan, alın terini gölgesine düşürüp 'helal rızkımın nişanesidir' diye şükreden kardeşlerimizi 'işsizlik maaşı" dahi almasını engelleyecek iftiralarla işinden ettiniz, kin kusarcasına rızkıyla oynadınız. Yetmemiş; Sayın Adil Aktay, 'Vahap Seçer yargı kararlarının gereğini yerine getirmiyorsa çıkın onu söyleyin' demiştir. Bu apaçık milletin aklıyla alay etmektir" diye konuştu.

"MERTSENİZ... YİĞİTSENİZ..."

Gölgeli, işinden olan kişilerin adalet önünde haklı bulunduğunu hepsinin, açılan işe iade davalarını kazandığına vurgu yaparak, "Mahkeme tarafından tarafınıza iletilen işe iade yazılarına, 'ihtiyaç duyulmamaktadır' diyerek cevap vermediniz mi? Mertseniz, yiğitseniz çıkın, tarafınıza ulaşan binlerce işe iade davası yazılarına 'ihtiyaç duyulmamaktadır' diye cevap yazmadığınızı, bu söylediklerimizin yalan olduğunu, Türk Adaletinin işten çıkardığınız hiçbir işçiyi haklı bulmadığını söyleyin" dedi.

"PARTİSİNİN İÇİNDE BULUNDUĞU REZİLLİĞİ ÖRTMEYE ÇALIŞIYOR"

MHP İl Başkanı Gölgeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Hiçbir işçinin ekmeğiyle oynamayacağız, hiçbir işçiyi sırf siyasi görüşünden dolayı işinden etmeyeceğiz; size namus ve şeref sözü" açıklamasını da hatırlatarak CHP İl Başkanı Aktay'a yüklendi. Zeynel Uğur Gölgeli, "Genel Başkanınızın namusunu ve şerefini, sadece Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde binlerce belediye çalışanını işten çıkararak ayaklar altına alan siz değil misiniz? Sayın Adil Aktay, yalan ve iftiraya dayalı açıklamalarını yalnızca işçi kardeşlerimizin üstüne boca etmekle kalmıyor; genel siyaset ile alakalı da kendisine bir yerlerden ısmarlanmış olduğu açıkça belli olan ve gerçeği asla yansıtmayan açıklamalar ile partisinin içinde bulunduğu rezilliklerin üzerini örtmeye çalışıyor" şeklinde konuştu.

"AKTAY'IN AÇIKLAMALARI İNKAR VE İFTİRADAN İBARETTİR"

Gölgeli, "Mersinli hemşerilerimiz emin olsun; Sayın Adil Aktay'ın açıklamaları, inkar ve iftiradan ibarettir. İşten çıkarılan binlerce kardeşimiz, açtıkları davaları kazanmış, işe iade kararı almıştır. Verilen 'işe iade' kararlarına rağmen işlerine geri döndürülmeyen işçi kardeşlerimiz, Mersin'deki CHP yönetimi için rezillik nişanesidir. Sayın Adil Aktay'ın İl Başkanlığını yaptığı Cumhuriyet Halk Partisi, kentimizin ve ülkemizin barış ve huzurunu derinden sarsacak siyasetin içinde debelendikçe dibe batmaya devam edecektir"dedi