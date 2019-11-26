Prens Charles moda koleksiyonu hazırlıyor

İngiltere kraliyet ailesinin moda atılımı devam ediyor. Sussex Düşesi Meghan Markle'ın iş arayan kadınlara destek amacıyla hazırladığı kapsül koleksiyon çok konuşulmuştu. Kraliyetinin ailesinin en yaşlı taht varisi olan Prens Charles da benzer bir şekilde hayırseverlik projesi olarak moda koleksiyonu hazırladığını açıkladı.

Hem kadınlara hem de erkeklere hitap edecek olan koleksiyon bir hayırseverlik kuruluşu olan The Prince's Foundation ve Yoox Net-a-Porter iş birliğinde tasarlanacak. Koleksiyonun ismi ise The Modern Artisan...