Yaz düğünü için gelinlik saçı aksesuarları...

2019 İlkbahar-Yaz düğün trendlerini incelediğimiz de gelin saçı aksesuarları, en önemli ayrıntılardan biri olmayı başardı. Eğer siz de yaz düğünü yapacaksanız, bütün gece boyunca size eşlik edecek ve fotoğraflarda çıkma potansiyeli en yüksek olan saç aksesuarlarına yer vermeyi ihmal etmeyin.Klasik taçlar kapsama alanınıza girmiyorsa ve minimal tasarımlarla aranız iyiyse sizin için birbirinden farklı gelinlik saçı aksesuarları paylaştık.

2)Hem sade hem de göz alıcı olan bu taç, özellikle kır düğününde açık bıraktığınız saçlarınıza çok yakışacak!

3)Özellikle topuz tercih edecekler bu tarz bir aksesuar tercih edebilir. İster kır düğününde isterseniz kapalı alanda bu tacı kullanabilirsiniz. Dağınık ve örgülü bir ense topuzunda çok şık duracaktır.

4)şte basit ve sıradanlığı seven gelinler için hızlıca yapılabilecek bir saç modeli üzerine bu aksesuar mükemmel gidecektir. Ne açık saç ne de topuz seven gelinler için harika bir seçenek olacaktır.

5)Bu yılın en gözdesi de bitki deseninde ve küçük taşlı saç aksesuarları! Yan topuz tercih edecek gelinlerimiz için bu model sade ve göz alıcı bir görünümü yaratacaktır.

6)Deniz kabuğundan ve inciden yapılmış saç aksesuarları da bu yılın en gözdesi! Özellikle deniz kenarında düğün yapacak gelinler için bu tarz bir seçim farklı olacaktır.

7)Çiçekli taçlardan vazgeçemeyenlerden için bu model bir aksesuar tüm gecenizi kurtarabilir.

8)Farklılık ve minimal aksesuarlardan hoşlananlar, saçlarında bu aksesuara yer verebilirler.

9)Bu yılın diğer trendi ise tüylü aksesuarlar! Düğün gününüzde saçınıza taktırmaya ne dersiniz?

10)Tamamen ve minimal bir görünüm isteyenler bu yılın çıt çıtlı tokalarını saçlarına takabilirler.