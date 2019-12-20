Sonbaharın vazgeçilmezi trençkot için kombin önerileri!

KURAL 1: KEMERLERİ BAĞLAYIN!

Trençkotunuzun kemerini bağlamak, belinizin ortaya çıkmasını sağlayacak ve sizi daha zarif bir görünüme kavuşturacaktır.

JEAN VE TRENÇKOT UYUMU

Trençkotlarınızı jeanleriniz ile kombinlemek sizi sıradan bir görüntüden çıkaracaktır. Rahat bir şıklık yakalamanızı sağlayacak bu parça boyfriend, skinny ya da mom jean ile yaptığınız birçok jean kombininizi tamamlamanıza yardım edecektir.

RENKLİ TRENÇKOTLAR

Renkli trençkotlar, kombininizin yıldız parçası olacaktır. Baskın renkli bir trençkot kombininize başka bir renk eklememek sizi daha trend bir görünüme kavuşturacak.

TRENÇKOT VE DİZÜSTÜ ÇİZME İŞBİRLİĞİ

Dizüstü çizmelerinizi trençkotlarınız ile kullanmak, sonbahar aylarında size çabasız bir şıklık sağlayacak. Bu iki parçanın doğru kullanımı ile hem gece hem de gündüz şıklığını yakalamanız mümkün.

DERİ TRENÇKOTLAR

Deri ceket ve trençkotlar en sade kombinlerinizi bile tamamen değiştirecek.