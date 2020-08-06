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Lüks görünen bir yaz gardırobu için 5 anahtar renk

Hayatın tamamıyla olmasa da normale dönmesiyle gardırobumuzu biraz olsun sergilemeye başladık. Sweatshirtler, pijamalar, eşofman altları ve yoga taytlarıyla geçen bir baharın ardından hepimiz modaya açız. Yaz bitmeden sizinle gardırobunuzu zengin gösterecek 5 anahtar rengi paylaşıyoruz.

Giriş Tarihi: 6.8.2020 17:24 ABONE OL
Lüks görünen bir yaz gardırobu için 5 anahtar renk

PARLAK PEMBE

Pembeseverler Jacquemus'a teşekkür edebilir. Özellikle Fransız modacı Simon Porte Jacquemus'un tasarımlarıyla son birkaç yazdır gözümüzü gönlümüzü açan parlak pembe, lüks görünen bir yaz kombini için doğru renk.

KUM BEJİ

Pantone'un sezon renkleri arasında saydığı kum bejine, doğal ve çabasız lüks bir yaz kombini için gardırobunuzda mutlaka yer açmalısınız.

AÇIK MAVİ

Gökyüzü mavisini Instagram starlarının zaman tünelinde, dünyaca ünlü modaevlerinin koleksiyonlarında o kadar sık gördük ki artık lüks bir gardırobun olmazsa olmaz rengi olduğunu biliyoruz.

BEYAZ

Sadece bu yazın değil her yazın vazgeçilmez rengi beyazı lüks görünümler için baştan ayağa beyaz bir kombinle değerlendirebilirsiniz. Beyaz elbiseler de oldukça revaçta.

Kaynak: pembenar

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Lüks görünen bir yaz gardırobu için 5 anahtar renk
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