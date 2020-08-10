Kişisel tarzınızı bulmanın püf noktaları

1. VÜCUT TİPİNİZİ TANIYIN

İlk yapmanız gereken kendi vücut tipinizi tanımaktır. Vücut tipiniz sizin ne giyeceğinizi belirlemez ancak ne tür kıyafetlerin sizi iyi göstereceğini anlamanızda yardımcı olur. Vücut tiplerini şu şekilde sıralayabiliriz;

Kum saati vücut: Bu vücut formu omuz ve kalça genişliği orantısının eşitliği ile bel bölgesinin ince olmasını temel alır.

Atletik vücut: Bu vücut şeklinde omuzlar belirgin bir şekilde geniştir. Omuzdan aşağıya doğru bel ve kalçanın daha dar şekilde olmasıdır.

Düz vücut: Omuz, bel ve kalça aynı hizada birbirlerini takip eder. Bel oyuntuları yoktur. Uzun boy ve ince fiziğe sahiptirler.

Armut vücut: Omuzlardan kalçaya doğru dar olduğu, ince bir beli takip eden kalçalarda belirgin bir şekilde genişleyen, üst bacakların dolgun olduğu vücut şeklidir.

Elma vücut: Göğüs bölgesine takiben karın bölgesi geniştir, genel kilo dağılımı en çok burada yani üst bedende toplanır. Bu vücut şekline sahip insanlar genellikle ince bacaklara sahip olurlar.

2. DOLABINIZI İNCELEYİN

Zamanınızın bir kısmını dolabınızı incelemekle harcayın. Son birkaç yılda satın aldığınız kıyafetlere bir göz atın. En çok giymekten zevk aldığınız ve satın alıp hiç giymediğiniz kıyafetleri inceleyin. En çok giymeyi tercih ettiğiniz kıyafetler sizin stilinizi yansıtacaktır.

3. KENDİNİZE STİL İKONU BELİRLEYİN

Kendi stil ikonunuz olarak gördüğünüz ünlüleri kafanızda belirleyin. Neyi sevdiğinize ve kime benzemek istediğinize karar verin. Aklınızda oluşturduğunu stil ikonu stiliniz hakkında size ilham verecektir.

4. EN SEVDİĞİNİZ RENK VE KOMBİNASYONLARI BELİRLEYİN

En çok hangi renkteki kıyafetler tercih ettiğinizi bir düşünün. Örneğin pastel renkleri, gri tonları veya yumuşak tonları tercih ediyor olabilirsiniz. Tercih ettiğiniz renkler stilinize karar vermek için önemli bir etkendir.

5. HANGİ AKSESUARLARI TERCİH ETTİĞİNİZE KARAR VERİN

Kolye, küpe, bileklik, halhal veya saat gibi aksesuarlar takmanız sizin kişisel tarzınızı yansıtmakta önemli bir faktördür. Takı kutunuzu en çok kullanmaktan hoşnut olduğunuz takılarla doldurun ve stilinizi aksesuarlarla zenginleştirin.

6. AYAKKABI DOLABINIZA BAKIN

Ne tür ayakkabı tercihlerinde bulunduğunu anlamak için ayakkabı dolabını inceleyebilirsiniz. En çok spor ayakkabı, bot, çizme veya topuklu ayakkabı mı tercih ettiğinize karar vermelisiniz. Kıyafetleriniz ile ayakkabılarınızın uyumlu olabilmesi için ayakkabı dolabınızı incelemeniz çok önemlidir.

7. FAVORİ MARKALARINIZI BELİRLEYİN

Giyim kalitesini markanın değeri ile eşit orantıda görüyorsanız veya belli bir markadaki kıyafetlerin sizin stilinize uygun olduğunuzu düşünüyorsanız aklınızın bir köşesine bu markaları mutlaka not etmelisiniz. Favori markalara sahip olmak stiliniz için büyük bir işarettir. Kaynak: Hürriyet / Mahmure