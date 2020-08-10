Kıyafet seçerken dikkat!

UCUZ VE KALİTELİ ALIŞVERİŞ

Birçok kişi pahalı kıyafetlerin daha kaliteli olduğunu düşünür fakat bir ürünün kaliteli olduğunu gösteren tek şey yüksek bir fiyata sahip olması değildir. Özellikle materyal ve işçilik olarak çok düşük kalitedeki ürünlerin bile marka isimleri altında yüksek fiyatlara satıldığına sıklıkla şahit olmuşsunuzdur.

AKILLI ALIŞVERİŞ NASIL YAPILIR?

Eğer siz de hemen yıpranan ve bir süre sonra kullanılmaz hale gelen kıyafetlerden sıkıldıysanız, daha ucuz ve kaliteli alışveriş yapma zamanınız gelmiş demektir. Peki, akıllı alışveriş nasıl yapılır? Akıllı alışveriş, daha uzun süre dayanan kaliteli kıyafetlere yatırım yapmak anlamına gelir. İşte size satın alacağınız kıyafetin kalitesini gösteren püf noktalar...

SAĞLAM DİKİŞLER

Bir kıyafeti satın almadan önce giysinin dikişlerini çözülme, gevşeklik, kopma ve diğer kusurlar açısından inceleyin. Daha sonra, dikişin sağlamlığını anlayabilmek için bir dikişin her iki tarafındaki kumaşı hafifçe çekerek test edin. Eğer hafif bir çekmeyle dahi gevşeme ya da kopma oluyorsa bu, kıyafeti uzun süre kullanamayacağınızın bir işaretidir.

DOĞAL KUMAŞLAR

Sentetik kumaşlar uzun sureli kullanım için elverişsizdir ve genellikle kuru temizleme gibi özel ve maddi açıdan külfetli bakım yöntemlerini gerektirirler. Akıllı alışverişin ilk kuralı sizden ekstra özen beklemeyecek dayanıklı, doğal kumaşları tercih etmektir.