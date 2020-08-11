Sıcak havalarda renk seçimine dikkat!

SİYAH RENK GÜNEŞ IŞINLARINDAN KORUYOR

Her şeyden önce koyu renk veya siyah giysiler bizi güneş yanığı ve zararlı ultraviyole ışınlarından koruyor. Koyu renk ışınları alıyor ama kızılötesi ışınları yansıtıyor ve böylece bedenimizi daha iyi koruyor.

KOYU RENKLİ GİYİNMEK AVANTAJ SAĞLIYOR

Vücut tarafından verilen sıcaklık da koyu renklerle daha iyi dışarıya aktarılabiliyor. Özellikle koyu renkli giysiler, gelen sıcak esintiyi daha hızlı dışarıya verilebildiği için daha avantajlı.

AÇIK RENKLİ KUMAŞ GİYERKEN DİKKAT!

Açık renk kumaşlar her zaman iyi bir seçim değildir.Buna karşın açık renkli kumaşlar vücudun sıcaklığını içeriye yansıtır, bu da vücudumuzu daha da ısıtır. Ek olarak, ısının giysilerin içinden geçmesine izin vererek bedenimizin daha hızlı ısınmasına neden olurlar.

UZUN GİYSİLER TERCİH EDİN

Uzun giysiler seçerek kendinizi ultraviyole ışınlarına karşı korumayı ihmal etmeyin.

RAHAT VE BOL GİYSİLER TERCİH EDİN

Ne renk seçerseniz senin yaz günlerinde mutlaka rahat, bol giysiler giyin. Bu şekilde havanın dolaşımını sağlarsınız. Giysi ne kadar dar olursa altında o kadar ısı birikir ve vücudumuz da kendisini soğutmak için terleyemez.