Tarzınızı bulmanın püf noktaları

1. VÜCUT TİPİNİZİ TANIYIN

İlk yapmanız gereken kendi vücut tipinizi tanımaktır. Vücut tipiniz sizin ne giyeceğinizi belirlemez ancak ne tür kıyafetlerin sizi iyi göstereceğini anlamanızda yardımcı olur.

2. DOLABINIZI İNCELEYİN

Zamanınızın bir kısmını dolabınızı incelemekle harcayın. Son birkaç yılda satın aldığınız kıyafetlere bir göz atın. En çok giymekten zevk aldığınız ve satın alıp hiç giymediğiniz kıyafetleri inceleyin.

3. KENDİNİZE STİL İKONU BELİRLEYİN

Kendi stil ikonunuz olarak gördüğünüz ünlüleri kafanızda belirleyin.

4. EN SEVDİĞİNİZ RENK VE KOMBİNASYONLARI BELİRLEYİN

En çok hangi renkteki kıyafetler tercih ettiğinizi bir düşünün.

5. HANGİ AKSESUARLARI TERCİH ETTİĞİNİZE KARAR VERİN

Kolye, küpe, bileklik, halhal veya saat gibi aksesuarlar takmanız sizin kişisel tarzınızı yansıtmakta önemli bir faktördür.