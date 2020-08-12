Gelin saçı yaptırırken dikkat etmeniz gerekenler...

BOY UNSURU

Düğünde damat ve gelin arasındaki uyum oldukça önemlidir. Çünkü bütün gözler ikisinin üzerinde olacaktır. Uyumun önemli adımlarından bir tanesi ise rahatsız etmeyen suni boy farklarının olmamasıdır. Nasıl ki topuklu ayakkabı dikkat edilmesi gereken bir unsur ise gelin saçı da öyledir. Eğer gelin damattan uzunsa, topuklu ayakkabısı varsa ve buna ek olarak bir de gelin saçı oldukça hacimliyse, ortaya istenmeyen bir görüntü çıkacaktır.

GELİN SAÇINI YAPTIRIRKEN YANINIZDA MUTLAKA BİRİLERİ OLSUN

Gelin saçı yaptırmaya giderken birkaç kişinin olması oldukça önemlidir. Hatta bu kişilerin fikrine güvenilen insanların, dostların veya akrabaların olması oldukça önemlidir. Bu şekilde yanlış kararlar alınmanın önünde durulur.

RENK DEĞİŞİKLİKLERİ MİNİMUM 15 GÜN ÖNCESİNDE YAPILMALIDIR

Bu zaman zarfı, boyanın sertliğinin geçmesi, hafif akması ve rengin oturması açısından oldukça önemlidir. Aksi takdirde yeni boyanmış saç görüntüsü istenmeyen bir görüntüye neden olabilir.

AKSESUARLAR OLDUKÇA ÖNEMLİ

Gelin saçınıza kuaförünüz ile birlikte karar verirken kuaförünüzün bazı şeyler hakkında bilgi sahibi olması oldukça önemlidir. Düğün esnasında gelin saçı ile birlikte takacağınız takılar, aksesuarlar fotoğraflar ile gösterilmelidir. Eğer mümkünse bu aksesuar ve takılar kuaföre getirilmelidir.

DÜĞÜN ORTAMINA GÖRE BİR MODEL BELİRLENMELİDİR

Gelin saçına kişisel veya kuaför ile birlikte karar verirken mutlaka düğün mekânı göz önünde bulundurulmalıdır. Bir kır düğünün ya da kapalı bir mekânının gelin saçı aynı değildir. Yine aynı şekilde aksesuarları da aynı değildir. Kaynak: Hürriyet / Kelebek