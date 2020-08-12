Gözlük seçimine dikkat!

GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ NASIL SEÇİLİR?

Alnınız genişse büyük çerçeveli gözlükler, darsa kaşlarınızı kapatmayacak gözlükler kullanmalısınız.

Gözlerinizin birbirine çok yakın olmasından şikayetçiyseniz, şeffaf köprülü gözlükler tam size göre! Ayrık gözleriniz varsa koyu ve kalın köprülü gözlükler sizin için çok uygundur. Uzun burunlular, alçak ve düz köprülü gözlükler tercih etmelidir.

Ayrıca, çerçevenin şekli yüz şekliniz ile kontrast oluşturmalı, çerçeve boyutları yüz boyutlarınızla orantılı olmalı ve göz bebekleriniz çerçeveyi tam ortalamalıdır. Son olarak, çerçeve rengine karar verirken, saç renginiz kadar, kıyafette tercih ettiğiniz renk tonları da önemlidir.

OVAL YÜZ

Oval yüz, gözlük seçimi konusunda diğer yüz şekillerine göre daha şanslıdır. Özellikle, yumuşak köşeli ve şakağa doğru yükselen kare çerçeveler oval yüzlere çok yakışır. Oval bir yüze sahipseniz, yüzünüzün doğal orantısını bozacak çerçevelerden uzak durmalısınız. Çerçeve genişliği yüzünüzün genişliğini geçmemeli.

YUVARLAK YÜZ

Yuvarlak yüzlüyseniz, kontrast yaratmak için köşeli gözlük modelleri kullanmalısınız. Böylece yüzünüz daha uzun ve ince görünecektir. Gözlük sapının daha kalın olması da yüzünüzün daha uzun görünmesini sağlar. Yuvarlak gözlük modellerinden uzak durmalısınız.

KARE YÜZ

Dikdörtgen veya kare şeklinde bir yüz tipine sahipseniz, keskin hatlarınızı yumuşatacak gözlükler tercih etmelisiniz. Yuvarlak çerçeveli, ince saplı gözlükler, yüzünüzü daha kısa gösterir. Kare yüzünüzü daha uzun göstermek için, gözlük sapını daha kalın seçebilirsiniz.Kedi gözü diye adlandırılan modeller de köşeli yüzler için çok doğru bir tercihtir.

ELMAS YÜZ ŞEKLİ

Elmas yüz şeklinde, alın, göz hizası ve çene dar, aradaki elmacık kemikleri yüksek ve belirgindir. Bu yüzden, alnınızı ve çenenizi geniş, şakaklarınızı dar gösterecek modeller kullanmalısınız. Üst kısmı belirgin olan düz veya yuvarlak çerçeveler alnınızı geniş gösterir. Alçak saplı gözlükler, elmas yüz şekli için uygun değildir.

ÜÇGEN YÜZ

Dar bir alın ve geniş bir çene yapısınız varsa üçgen yüz şekline sahipsiniz demektir. Alnınızı geniş, yanak ve çene bölgenizi dar göstermek için, alt çerçevesi olmayan, şakaklarla aynı hizada ve genişlikte olan gözlükler tercih etmelisiniz. Alçak saplı ve desenli gözlüklerden uzak durun.

KALP YÜZ ŞEKLİ

Kalp şeklinde yüzde, yanaklar ve çeneye doğru daralır. Bu nedenle, geniş alnınızı daha dar gösterecek gözlükler seçmelisiniz. Çerçevesinin alt kısmı daha geniş, alçak saplı gözlükler yüzünüze daha dengeli bir görünüm kazandıracaktır. Desenli ve kalın çerçeveli gözlükler, yüz hatlarınıza daha çok dikkat çeker. Yani sizin için doğru bir tercih değildir.