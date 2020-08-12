Moda tercihleriniz sağlığınızdan edebilir!

AŞIRI DAR KIYAFETLER

Günümüzün en gözde moda tarzlarından biri de dar pantolonlar. Fakat aşırı dar kıyafetler, kan dolaşımı etkiliyor. Bu ürünler, varise dahi neden olabiliyor.

YAPAY DERİ ÜRÜNLERİ

Deri ceketler, pantolonlar her devrin modası. Ancak alınan deri ürünlerinin yapısı son derece önemli. Suni deri ürünler, uzun süreli kullanımlarda cildin üzerinde ciddi sorunlara neden olabiliyor. Bu ürünlerin fabrikasyon üretimlerinde kimyasal maddelerle birlikte kullanılması ve üretilmesi nedeniyle, hem kalitesiz hem de sağlıksız olduğunu söylemek mümkün. Hakiki deri ürünlerinden daha düşük fiyatlarda satılması ve görsel aldatmacalarla süslenmesi nedeniyle yapay deri ürünleri maalesef en çok satılan ürünler arasında bulunuyor.

SAHTE CAMLI GÖZLÜKLER

Göz sağlığı son derece önemli. Bazı gözlükler ise ucuz üretim maliyeti nedeniyle optik cam kullanmak yerine mika ve plastik üretimden elde edilen taklit şeklinde piyasada yer alıyor. Bu gözlükler her ne kadar şık görünüşe sahip olsa da göz sağlığının tehdit edecek yapıda bulunuyor. UV koruması olmaması nedeniyle güneş ışınlarının göze temasını hem engellemiyor hem de bu ışınları daha zararlı bir hale getirebiliyor.

AŞIRI YÜKSEK TOPUKLU YA DA DÜZ TABANLI AYAKKABILAR

Modanın önemli unsurlarından ayakkabılar, genelde dış görünüş önemsenerek tercih ediliyor. Halbuki kadınlar, rahatlığa ve ortopediye göre uygun ayakkabı modelini seçmesi gerekiyor. Fazla yüksek topuklu ya da düz tabanlı ayakkabılar, duruş bozukluğu, bel fıtığı ve sırt ağrısı gibi sorunlara neden olabiliyor.