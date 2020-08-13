Cildi tahriş eden kumaşlar...

YÜN

Yün, kıyafetlerde en çok tercih edilen kumaşlardan biridir. Yün kıyafetinizin üstündeki pürüzler yüzünden hassas cildinizde kaşıntıya hatta kızarıklığa sebep olabilir. Buna rağmen hala yünlü kazak giymekte kararlıysanız yün altına pamuk bir tişört ya da uzun kollu giyerek bu duruma karşı önlem alabilirsiniz.

POLYESTER

Çoğu giysi polyesterden yapılır. Polyester ise naylon ile plastikten elde edilir. Derinin hava almasını engeller ve cildi tahriş edebilir. Aynı zamanda gribal enfeksiyonlara, cilt hastalıklarına ve kadın hastalıklarına sebep olabilir. Bunların hepsi kişinin hassasiyet derecesine bağlıdır bu yüzden polyester kullanırken dikkatli olun.

AKRİLİK

Akrilik, taklit yün ve sahte kürk oluşturmak için sıklıkla diğer kumaşlar ile birleştirilir. Akrilik diğer kumaşlarla birleştiğinde rahat olabilirsiniz ancak akrilik kumaşını giyerken sadece birkaç dakika içerisinde cildinizde kızarıklara sebep olabileceğini unutmamalısınız.

RAYON

Rayon, birçok insan için tahrişe neden olabilen bir kumaştır. Düzenli yıkama ve giyinmeye karşı dirençli bir kumaştır ancak ciltte tahrişe ve kızarmalara neden olabilir.

NAYLON

Naylon giysiler oldukça yaygındır. Fakat sentetik bir elyaf olduğundan hassas bir cilde sahipseniz iyi bir fikir olmayabilir. Naylonun yapısındaki kimyasallar cildinize zarar verebilir bu yüzden naylon kıyafetler giyerken dikkatli olmalısınız.