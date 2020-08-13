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Dolabınızı bu renklerle baştan sona yenileyin!

Bazen yapacağımız küçük değişiklikler kıyafetlerimizde büyük bir fark yaratabilir. Gardırobunuzun kapılarını açıp; farklı ve çatışan renklerde kombinler yapın! İşte klasik renk kombinasyonlarından havadar pastellere kadar, kombinlerinizde deneysel olmanız için size ilham verecek renk ve tonları...

Giriş Tarihi: 13.8.2020 14:20 ABONE OL
Dolabınızı bu renklerle baştan sona yenileyin!

MOR VE LEYLAK

Mor, bu senenin de en iyi renk trendlerinden biri. Genellikle bölücü olmasına rağmen yine de tercih edilen mor ve leylak tonları kombinlerinize hem elegan hem de eğlenceli bir hava katacak.

BİSKÜVİ VE SAKIZ!

Bej ve deve tüyü rengi tonları, parlak pembe tonlarının canlı parlamasını nötralize etmeye yardımcı olur.

ÇİKOLATA VE KREMA

Şu anda moda çevrelerinde çok popüler olduğu bilinen bir başka renk eşleştirmesi; her daim zengin havasını koruyan kahverengi ve taze krem tonları!

ADAÇAYI VE LİMON

Pastel tonları her zaman baharın geri dönüşünü kutlayan renkler arasında yer alır. Adaçayı yeşili bu senenin en trend renklerinden biri olacak. Elbiseler, pantolonlar ve aksesuarlar; adaçayı yeşilinin tatlı ruhunu yansıtmak için güzel bir araç olacak.

MANDALİNA VE ÖRDEK YEŞİLİ

Belki de bu renk kombini kağıt üzerinde gerçekten işe yaramaz. Ancak doğru kullanıldığında bu imkansızlık bile şık görünüyor! Kaynak: Pembenar

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Dolabınızı bu renklerle baştan sona yenileyin!
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