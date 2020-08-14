Kıyafet seçiminde bu hatalara dikkat

TÜM YAZ PARMAK ARASI TERLİK GİYMEK

Parmak arası terlik ayağınıza hiç destek vermiyor. Bu, ayaklarınızın bütün yaz boyunca daha fazla baskı altına alınacağı anlamına gelir. Parmak arası terlikleri yalnızca sahile gitmek için kullanın veya parmak arası terliklerle ayaklarınıza daha fazla destek veren diğer ayakkabılar arasında geçiş yapın.

ÇOK DAR PANTOLON GİYMEK

Kendinizi sığdırmakta zorlandığınız pantolonları giymek mide yanmasına ve sindirim sorunlarına neden olabilir. Doğru seçim yapmak için pantolonu giydikten sonra iki parmak boşluk kalması önemli. Eğer bu olmuyorsa bir büyük bedenle değiştirin.

YÜKSEK TOPUKLU AYAKKABI GİYMEK

Çok dar ayakkabılar ayakların sıkışmasına çıkıntılı kemikleri oluşmasına neden olabilir. Yüksek topuklu ayakkabılarda diz ve bel ağrısına yol açabilir. Ayaklarınız gün boyu şişebildiğinden, maksimum rahatlık için ayakkabılarınızı günün sonuna daha rahat olanıyla değiştirin. En uzun parmağınızla ayakkabının ucu arasında 2 santimetre boşluk bırakmalısınız.