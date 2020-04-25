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Uyuşturucu kuryesi kızlar kıs kıvrak yakalandı

’nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu kuryeliği yapan 2 genç kız polis ekiplerince kıs kıvrak yakalandı.Bodrum Narkotik Suçlarla mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde görev yapan Narkotik ekipleri tarafından önceki gün gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları istihbaratı alınan şahısların kaldığı otel odasına baskın yapılmıştı. Baskında 17 yaşındaki M.Ö. ile 19 yaşındaki B.K., gözaltına alınırken şahısların odasında toplam 336 adet uyuşturucu ecstacy hap ele geçirildi.Gözaltına alınan 17 yaşındaki suça

Giriş Tarihi: 25.4.2020 12:45 Güncelleme Tarihi: 25.4.2020 13:00 ABONE OL
Uyuşturucu kuryesi kızlar kıs kıvrak yakalandı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu kuryeliği yapan 2 genç kız polis ekiplerince kıs kıvrak yakalandı.
Bodrum Narkotik Suçlarla mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde görev yapan Narkotik ekipleri tarafından önceki gün gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları istihbaratı alınan şahısların kaldığı otel odasına baskın yapılmıştı. Baskında 17 yaşındaki M.Ö. ile 19 yaşındaki B.K., gözaltına alınırken şahısların odasında toplam 336 adet uyuşturucu ecstacy hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 17 yaşındaki suça sürüklenen çocuk M.Ö. ile 19 yaşındaki B.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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Uyuşturucu kuryesi kızlar kıs kıvrak yakalandı
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