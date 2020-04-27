Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Muğla Haberleri Fethiye’de sağlık çalışanlarından moral dansı

Fethiye’de sağlık çalışanlarından moral dansı

’nın Fethiye ilçesinde, korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanları, moral için dans etti. Sağlıkçıların dansı, sosyal medyada ilgi gördü.Dünyaya yayılan ve Türkiye’de de görülen korona virüs ile mücadele eden sağlıkçılar, hastalarıyla birlikte zor ve yoğun günler geçiriyor.Ölüdeniz Mahallesi’nden bulunan 112 Acil Servis ekibinde görev yapan özel kıyafetli ve maskeli iki sağlık çalışanı, nöbet çıkışı müzik eşliğinde dans etti.Sağlık çalışanlarının çalan yabancı müzik eşlinde ambulansın yanında ayaklarını birbirine vurarak oynuyor. Cep telefonuyla kaydedilen

Giriş Tarihi: 27.4.2020 13:45 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 14:00 ABONE OL
Fethiye’de sağlık çalışanlarından moral dansı
Muğla’nın Fethiye ilçesinde, korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanları, moral için dans etti. Sağlıkçıların dansı, sosyal medyada ilgi gördü.
Dünyaya yayılan ve Türkiye’de de görülen korona virüs ile mücadele eden sağlıkçılar, hastalarıyla birlikte zor ve yoğun günler geçiriyor.
Ölüdeniz Mahallesi’nden bulunan 112 Acil Servis ekibinde görev yapan özel kıyafetli ve maskeli iki sağlık çalışanı, nöbet çıkışı müzik eşliğinde dans etti.
Sağlık çalışanlarının çalan yabancı müzik eşlinde ambulansın yanında ayaklarını birbirine vurarak oynuyor. Cep telefonuyla kaydedilen görüntüler, Sağlık çalışanlarının sosyal medya hesaplarında paylaştığı görüntü, büyük ilgi gördü.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fethiye’de sağlık çalışanlarından moral dansı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA