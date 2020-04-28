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Aylin’in ailesinin yardımına Kızılay yetişti

Kızılay Menteşe Şubesi tarafından ’nın Menteşe ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası ayağı kesilen ilkokul öğrencisi Aylin Dağdeviren ve ailesine yardım yapıldı.23 Nisan Uusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Menteşe İlçesi’nde geçirdiği trafik kazası sonrası ayağı kesilen ilkokul öğrencisi Aylin Dağdeviren ve ailesini birçok kurum ziyaret etti. Aylin’in ailesi ile yapılan görüşmeler neticesinde koronavirüs sürecinde zor durumda oldukları bilgisini alan Kızılay harekete geçti. Kızılay Menteşe Şube Başkanı Kenan Gürbüz ve ekibi tarafından aileye uzun süre yetecek gıda paketleri

Giriş Tarihi: 28.4.2020 16:15 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 17:00 ABONE OL
Aylin’in ailesinin yardımına Kızılay yetişti
Kızılay Menteşe Şubesi tarafından Muğla’nın Menteşe ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası ayağı kesilen ilkokul öğrencisi Aylin Dağdeviren ve ailesine yardım yapıldı.
23 Nisan Uusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Menteşe İlçesi’nde geçirdiği trafik kazası sonrası ayağı kesilen ilkokul öğrencisi Aylin Dağdeviren ve ailesini birçok kurum ziyaret etti. Aylin’in ailesi ile yapılan görüşmeler neticesinde koronavirüs sürecinde zor durumda oldukları bilgisini alan Kızılay harekete geçti. Kızılay Menteşe Şube Başkanı Kenan Gürbüz ve ekibi tarafından aileye uzun süre yetecek gıda paketleri ve 3 kız çocuğu için ayrı hazırlanan giyim paketleri teslim edildi. Ziyarette Başkan Kenan Gürbüz ailesinden Aylin’in sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
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Aylin’in ailesinin yardımına Kızılay yetişti
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