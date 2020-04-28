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Havalandırma borusuna mahsur kalan yavru kedi duvar kırılarak kurtarıldı

’nın Fethiye ilçesinde, bir evin tuvaletin havalandırma borusunun içinde mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin duvarı kırmasıyla kurtarıldı.İlçeye bağlı Akarca Mahallesi 892 sokakta bulunan bir evin tuvaletinin havalandırma borusunun içinden kedi sesini duyan ev sahipleri, kendi çabaları ile çıkartamayınca Muğla Büyükşehir Belediyesine İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekiplerinden yardım istediler.Olay yerine gelen ekipler havalandırma borusunda sıkışan kedinin yerini tespit ederek evin duvarı kıran ekipler sıkışan kediyi çıkarttı.Mahsur kaldığı yerden kurtarılan kediyi ev sahiplerine teslim etti

Giriş Tarihi: 28.4.2020 23:45 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 00:30 ABONE OL
Havalandırma borusuna mahsur kalan yavru kedi duvar kırılarak kurtarıldı
Muğla’nın Fethiye ilçesinde, bir evin tuvaletin havalandırma borusunun içinde mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin duvarı kırmasıyla kurtarıldı.
İlçeye bağlı Akarca Mahallesi 892 sokakta bulunan bir evin tuvaletinin havalandırma borusunun içinden kedi sesini duyan ev sahipleri, kendi çabaları ile çıkartamayınca Muğla Büyükşehir Belediyesine İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekiplerinden yardım istediler.
Olay yerine gelen ekipler havalandırma borusunda sıkışan kedinin yerini tespit ederek evin duvarı kıran ekipler sıkışan kediyi çıkarttı.
Mahsur kaldığı yerden kurtarılan kediyi ev sahiplerine teslim etti.
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Havalandırma borusuna mahsur kalan yavru kedi duvar kırılarak kurtarıldı
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