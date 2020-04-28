Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Muğla Haberleri Sabancı: “İhtiyaç sahipleri için ’zimem’ geleneğini yaşatmaya davet ediyorum”

Sabancı: “İhtiyaç sahipleri için ’zimem’ geleneğini yaşatmaya davet ediyorum”

Türkiye Bakkallar ve Bayiler Esnaf Sanatkârlar Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, aynı zamanda Milas Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Özay Sabancı, Milas’ta ihtiyaç sahiplerine zor günlerinde yardımcı olunması için hayırseverlere seslendi.Sabancı, “Başı rahmet ortası mağfiret sonu ise cehennemden kurtuluş olan maneviyatımızın yükseldiği bu güzel ayda zekatını vermek isteyen iş adamlarımıza hayırsever vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum” diyerek yaptığı açıklamasında “Gelin bu Ramazan ayında bakkala borcunu ödeyemeyen ya da ödemekte güçlük çeken ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödeyelim. Müslümanlar olarak hepinizin imtihandan geçtiği şu

Giriş Tarihi: 28.4.2020 16:15 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 17:00 ABONE OL
Sabancı: “İhtiyaç sahipleri için ’zimem’ geleneğini yaşatmaya davet ediyorum”
Türkiye Bakkallar ve Bayiler Esnaf Sanatkârlar Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, aynı zamanda Milas Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Özay Sabancı, Milas’ta ihtiyaç sahiplerine zor günlerinde yardımcı olunması için hayırseverlere seslendi.
Sabancı, “Başı rahmet ortası mağfiret sonu ise cehennemden kurtuluş olan maneviyatımızın yükseldiği bu güzel ayda zekatını vermek isteyen iş adamlarımıza hayırsever vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum” diyerek yaptığı açıklamasında “Gelin bu Ramazan ayında bakkala borcunu ödeyemeyen ya da ödemekte güçlük çeken ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödeyelim. Müslümanlar olarak hepinizin imtihandan geçtiği şu zor günlerde bakkallara ödenemeyen borçların ödenerek veresiye defterlerinin satın alınması hayır yapmak isteyenler için bir fırsat olacak. Ayakta kalma mücadelesi veren esnafımız ise rahat bir nefes alacaktır. Allah hepimize mübarek Ramazan ayını sağlıklı bir şekilde geçirerek bayrama kavuşmayı nasip etsin. Bu vesileyle 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayının milletimize, şehrimize, esnaflarımıza ve tüm İslam alemine hayır ve sağlık getirmesini diliyorum” ifadelerine yer verdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sabancı: “İhtiyaç sahipleri için ’zimem’ geleneğini yaşatmaya davet ediyorum”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA