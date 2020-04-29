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Datça’nın endemik kekiğine ilgi arttı

(İHA) – Muğla’nın Datça ilçesinde, dünya genelinde etkili olan korona virüs salgının ardından doğada yetişen endemik kekik türüne ilgi arttı.Dünya genelinde etkili olan korona virüs salgınından korunmak için kendi önlemlerini geliştiren Datçalılar, salgın hastalığa karşı çareyi doğada aramaya başladı. Bağışıklık sistemlerini güçlendirmek isteyen vatandaşlar, Datça’da doğal olarak yetişen endemik bitkilerden kekiğin birkaç türüne yöneldi. Doğal şifalı bitkilere ilgilerini artıran Datça sakinleri, doğadan topladıkları keklikleri içerek sağlıklarını korumaya ve virüse karşı dirençli olmaya çalışıyor

Giriş Tarihi: 29.4.2020 15:30 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 16:15 ABONE OL
Datça’nın endemik kekiğine ilgi arttı
MUĞLA (İHA) – Muğla’nın Datça ilçesinde, dünya genelinde etkili olan korona virüs salgının ardından doğada yetişen endemik kekik türüne ilgi arttı.
Dünya genelinde etkili olan korona virüs salgınından korunmak için kendi önlemlerini geliştiren Datçalılar, salgın hastalığa karşı çareyi doğada aramaya başladı. Bağışıklık sistemlerini güçlendirmek isteyen vatandaşlar, Datça’da doğal olarak yetişen endemik bitkilerden kekiğin birkaç türüne yöneldi. Doğal şifalı bitkilere ilgilerini artıran Datça sakinleri, doğadan topladıkları keklikleri içerek sağlıklarını korumaya ve virüse karşı dirençli olmaya çalışıyor.
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Datça’nın endemik kekiğine ilgi arttı
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