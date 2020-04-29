Klinik sahibi doktorlara 5 bin maske dağıtıldı

-Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla genelinde klinik sahibi doktorlara 5 bin adet koruyucu maske dağıttı.Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla genelinde korona virüs ile mücadelesine devam ediyor. Korona virüs mücadelesi kapsamında dezenfekte çalışmalarının yanı sıra maske üretimi ve dağıtımı da gerçekleştiren Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde klinik sahibi doktorlara 5 bin adet maske dağıttı. Büyükşehir Belediyesi daha önce de il genelinde bulunan 441 eczaneye 45 bin, 262 veteriner kliniğine 17 bin 250 adet maske dağıtımı gerçekleştirmişti.Bir yandan üretim diğer yandan dağıtımBüyükşehir Belediyesine bağlı MELSA bünyesinde haftada 15 bin adet maske üretimi yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi bir yandan maske üretimine devam ederken, diğer yandan ürettiği maskelerin dağıtımına devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi korona virüs ile mücadele kapsamında bu güne kadar 300 bin adet maske dağıtımı gerçekleştirdi.