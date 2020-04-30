Seydikemer’de korana virüsüyle mücadele devam ediyor

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, korona virüsü tedbirleri kapsamında Zabıta ekipleri pazarcı esnafı ve vatandaşlara maske dağıttı.Mücadele kapsamında Zabıta Müdürlüğü ekipleri pazarlarda denetlemelerde bulunarak maske dağıtımı gerçekleştirdi. Pazar yerlerinde maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştiren ekipler, pazarcı esnafı ve alışverişe gelen vatandaşlara maske dağıtılırken 65 yaş üstü ve 20 yaş altı pazarcı esnafı evlerine gönderildi.Zabıta ekipleri, korona virüsü tedbirleri kapsamında gerçekleştirdiği denetim ve kontrollerde, pazar alışverişini yapan vatandaşlara da uyulması gereken hijyen ve temizlik kuralları ile ilgili bilgiler verdi.Öte yandan pandemi süreci geçene kadar esnafa ve vatandaşa yönelik maske dağıtımının da devam edeceği belirtildi.