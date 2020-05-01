Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Muğla Haberleri Çaldıklarını bırakıp kaçtı

Çaldıklarını bırakıp kaçtı

Milas’ta, bir şantiyeden hırsızlık yapan şahıs, çaldığı malzemeleri bırakarak kaçtı.Milas’ın Dibekdere Mahallesi Sırtlan Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir maden şirketine ait şantiyede hırsızlık olayı meydana geldi.Plakasız beyaz renkli bir minibüsün şantiyeden hızla kaçtığını fark eden çalışanların durumu güvenlik güçlerine bildirmeleri üzerine çalışma başlatıldı.Milas İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat, JASAT Timi ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile birlikte yapılan araştırmada hırsızlık olayında kullanıldığı belirlenen araç Milas - Bodrum Karayolu üzerinde terk edilmiş halde bulundu.Jandarma ekiplerince yapılan incelemede

Giriş Tarihi: 1.5.2020 05:00 Güncelleme Tarihi: 1.5.2020 05:45 ABONE OL
Milas’ta, bir şantiyeden hırsızlık yapan şahıs, çaldığı malzemeleri bırakarak kaçtı.
Milas’ın Dibekdere Mahallesi Sırtlan Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir maden şirketine ait şantiyede hırsızlık olayı meydana geldi.
Plakasız beyaz renkli bir minibüsün şantiyeden hızla kaçtığını fark eden çalışanların durumu güvenlik güçlerine bildirmeleri üzerine çalışma başlatıldı.
Milas İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat, JASAT Timi ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile birlikte yapılan araştırmada hırsızlık olayında kullanıldığı belirlenen araç Milas - Bodrum Karayolu üzerinde terk edilmiş halde bulundu.
Jandarma ekiplerince yapılan incelemede aracın sahibi tespit edildi. Hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen araç sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatılırken, şantiyeden çalınan malzemeler şirket yetkililerine teslim edildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çaldıklarını bırakıp kaçtı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA