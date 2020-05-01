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Çiftlik evine kumar baskını

Milas’ta bulunan bir çiftlik evinde kumar oynatıldığı ihbarını alan jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi. Kumar oynayan 11 kişi suçüstü yakalandı.Milas’ın Ağaçlıhöyük Mahallesi’nde yer alan bir çiftlik evinde kumar oynandığı, sosyal mesafe kuralına uyulmadığı yönünde ihbar alan Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.Adli makamlardan alınan izinlerin ardından gerçekleştirilen operasyonda 11 kişi kumar oynadıkları esnada suçüstü yakalandı.Kumar oynamak için kullanılan oyun kağıtlarına ve masada bulunan paralara el konulurken, şahıslara idari yaptırım uygulandı

Giriş Tarihi: 1.5.2020 05:00 Güncelleme Tarihi: 1.5.2020 05:45 ABONE OL
Çiftlik evine kumar baskını
Milas’ta bulunan bir çiftlik evinde kumar oynatıldığı ihbarını alan jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi. Kumar oynayan 11 kişi suçüstü yakalandı.
Milas’ın Ağaçlıhöyük Mahallesi’nde yer alan bir çiftlik evinde kumar oynandığı, sosyal mesafe kuralına uyulmadığı yönünde ihbar alan Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.
Adli makamlardan alınan izinlerin ardından gerçekleştirilen operasyonda 11 kişi kumar oynadıkları esnada suçüstü yakalandı.
Kumar oynamak için kullanılan oyun kağıtlarına ve masada bulunan paralara el konulurken, şahıslara idari yaptırım uygulandı.
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Çiftlik evine kumar baskını
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