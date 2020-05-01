Sörf tahtası ile ölüme yolculuk

Bodrum açıklarından Yunanistan adalarına geçmek için her yolu deneyen sığınmacı ve düzensiz göçmenlerden bazıları Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından geri itilerek ölüme terk edilirken, bazıları da Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak yaşama döndürülüyor.Son olarak Bodrum Hüseyin Burnu açıklarından Yunanistan adalarına geçmeye çalışan Suriye uyruklu bir sığınmacının sörf tahtası üzerinde yüzerek Yunan adalarına geçişini Türk Sahil Güvenlik ekipleri engelledi.Bölgede denetimlerini gerçekleştiren Türk Sahil Güvenlik ekipleri Hüseyin Burnu Adası açıklarında sörf tahtası üzerinde yüzen bir şahsı gördü. Şahsın düzensiz göçmen olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine sörf tahtası üzerinde yüzerek Yunanistan’a geçmeye çalışan kişinin Suriye uyruklu erkek bir sığınmacı olduğu ortaya çıktı.Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bota alınan şahıs işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilecek.