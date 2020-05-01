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Yola düşen kaya parçasından şans eseri kurtuldular

’nın Menteşe İlçesi girişi, Aydın uygulama noktasına yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta ana yola düşen kaya parçasından sürücüler şans eseri kurtuldu.Akşam saatlerinde meydana gelen olayda görgü tanıklarının ifadesine göre tepeden yola düşen kaya parçası ikiye ayrıldı. Kayanın bir parçası bariyeri ezerek yolda kalırken, büyük olan diğer yarısı ise araziye yuvarlandı. O sırada yolda seyir halinde olan sürücüler kaya parçasının üzerlerine düşmesinden son anda kurtuldular. Olayın ardından trafik tedbir amaçlı bir süre durduruldu

Giriş Tarihi: 1.5.2020 01:30 Güncelleme Tarihi: 1.5.2020 02:15 ABONE OL
Yola düşen kaya parçasından şans eseri kurtuldular
Muğla’nın Menteşe İlçesi girişi, Aydın uygulama noktasına yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta ana yola düşen kaya parçasından sürücüler şans eseri kurtuldu.
Akşam saatlerinde meydana gelen olayda görgü tanıklarının ifadesine göre tepeden yola düşen kaya parçası ikiye ayrıldı. Kayanın bir parçası bariyeri ezerek yolda kalırken, büyük olan diğer yarısı ise araziye yuvarlandı. O sırada yolda seyir halinde olan sürücüler kaya parçasının üzerlerine düşmesinden son anda kurtuldular. Olayın ardından trafik tedbir amaçlı bir süre durduruldu.
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Yola düşen kaya parçasından şans eseri kurtuldular
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