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Denetimler havadan görüntülendi

Giriş Tarihi: 2.5.2020 13:30 ABONE OL
Denetimler havadan görüntülendi
Muğla’nın Bodrum ilçesinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında güvenlik güçleri 24 saat denetleme yapıyor. Polis ekipleri, Jandarma ekipleri ve Sahil Güvenlik ekiplerinin denetlemeleri havadan görüntülendi.
Sokağa çıkma kısıtlamasına büyük ölçüde uyulan Bodrum’da güvenlik güçleri kısıtlamaya uymayanlara göz açtırmıyor. Güvenlik güçlerinin denetimleri havadan görüntülendi. Turgutreis Mahallesinde jandarma ekipleri anons çekerek vatandaşların sokağa çıkmaması için uyarılarda bulundu. Sahil Güvenlik ekiplerinin ise deniz kıyısında sahil şeritlerini kontrol ettiği görüldü. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise sokağa çıkan vatandaşlara tutanak tutarak işlem yaptı. Denetimler dronelarla havadan da görüntülendi.
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Denetimler havadan görüntülendi
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