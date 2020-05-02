Din görevlilerinden ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına destek

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, görev yapan din görevlileri tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 18 Bin 800 lira destek yapıldı.Menteşe İlçe Müftüsü Mustafa Aydın, "Menteşe Müftülüğü din görevlilerimiz hem maddi, hem manevi rehberlik yapıyor. Hocalarımız, bizatihi kendi güçleriyle, sosyal vefa destek grubunda emekleriyle insanımızın kapısını çalıyorlar, ihtiyaçlarını soruyorlar. Maaşını, bankamatikten çekip kendilerine getirip vermeye varıncaya kadar yapmaları gereken her şeyi yapıyorlar. İstanbul’da bir hocamızın camisinin bir köşesini markete çevirmesi, hayır hasenat sahipleri getirsin, muhtaç olanlar da gelsin alsın götürsün şeklinde buna benzer binlerce kardeşimizin, hocamızın güzel faaliyetleri var. Bizde de kendi personelimiz din görevlileri aramızda para toplamak suretiyle Cumhurbaşkanımızın yardım kampanyası biz bize yeteriz hesabına 18 bin 800 lira bağış yaptık. Ramazanda da yardıma muhtaç vatandaşımıza aramızda topladığımız parayla aldığımız kolileri dağıtacağız. Ben bu kampanyada bize destek olan görevlilerimizden Allah razı olsun diyorum" ifadelerini kullandı.