Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Muğla Haberleri Eski su boruları besleme noktası oldu

Eski su boruları besleme noktası oldu

Giriş Tarihi: 2.5.2020 11:45 ABONE OL
Eski su boruları besleme noktası oldu
Korana virüsle mücadele sürerken Ortaca Belediyesi, hükümetin aldığı önlemlerin yanı sıra kendi önlemlerini de aralıksız olarak uyguluyor.
Maske dağımı, pazar yerlerinde giriş çıkışların kontrolleri ve vatandaşların ateşinin ölçülmesi, iş yerlerinde denetimlerin yapılması, dışarı çıkamayan vatandaşların temel ihtiyaçlarının giderilmesi, tüm cadde, sokak ve kamu alanlarının dezenfekte çalışmaları sürerken, korona virüs salgını nedeniyle sokak hayvanlarının aç kalmaması için mama ve su takviyesi çalışmaları da aralıksız olarak devam ediyor.
Kovid-19 salgını nedeniyle lokanta, restoran gibi iş yerlerinin kapanması ve vatandaşlarında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasının ardından aç kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalan sokak hayvanlarını unutmayan Ortaca Belediyesi “can dostlar” için belediyenin elinde bulunan atıl durumdaki eski su borularından besleme noktaları yaptı.
Eski su borularından park, bahçe ve açık alanlara 40 adet besleme noktaları kuruldu. Besleme noktaları ve sokak hayvanlarının bulunduğu alanlar sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu hafta sonu kontrol edilerek, mama ve suları takviye edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Eski su boruları besleme noktası oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA