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Marmaris Belediye Başkanı Oktay’dan çalışanlara müjde

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, belediye işçilerinin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı’nı kutladı. Koronavirüs nedeniyle ülke genelinde yaşanan ekonomik darboğazın endişe oluşturabileceğini söyleyen Oktay, “Biz alın teri döken işçilerimize asla bir mağduriyet yaşatmayacağız” dedi.Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı dolayısıyla belediyenin emekçilerini ziyaret etti. Araç parkında Temizlik İşleri, Fen İşleri, Destek Hizmetleri ve Park Bahçeler müdürlüğü işçileriyle bir araya gelen Oktay, sosyal mesafe kurallarına da uyarak çalışanların bayramını kutladı.“Emeğinize sağlık”İçinde bulunduğumuz

Giriş Tarihi: 2.5.2020 02:00 Güncelleme Tarihi: 2.5.2020 02:45 ABONE OL
Marmaris Belediye Başkanı Oktay’dan çalışanlara müjde
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, belediye işçilerinin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı’nı kutladı. Koronavirüs nedeniyle ülke genelinde yaşanan ekonomik darboğazın endişe oluşturabileceğini söyleyen Oktay, “Biz alın teri döken işçilerimize asla bir mağduriyet yaşatmayacağız” dedi.
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı dolayısıyla belediyenin emekçilerini ziyaret etti. Araç parkında Temizlik İşleri, Fen İşleri, Destek Hizmetleri ve Park Bahçeler müdürlüğü işçileriyle bir araya gelen Oktay, sosyal mesafe kurallarına da uyarak çalışanların bayramını kutladı.
“Emeğinize sağlık”
İçinde bulunduğumuz dönem itibariyle farklı bir bayram kutladıklarını belirten Başkan Mehmet Oktay çalışanlara “Gönül isterdi ki daha iyi şartlarda bir arada olalım. Bu salgın olmasaydı çok güzel bir kutlama yapacaktık. Ancak her şeyin başı sağlık olduğu için bu sene arzuladığımız kutlamaları hayata geçiremiyoruz. Ben Marmaris halkı adına her birinize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Özellikle bulunduğumuz süreçte çok özverili bir biçimde emek sarf ediyorsunuz. Yaptığınız tüm çalışmalar takdire şayan. Hepinizin emeğine, yüreğine, bileğine sağlık” diye hitap etti.
“Endişe yaşamayınız”
Korona virüs nedeniyle ülke çapında yaşanan ekonomik krize de vurgu yapan Oktay, “Her gün okuduğunuz, izlediğiniz haberler nedeniyle endişe yaşayabilirsiniz. Ancak biz Marmaris Belediyesi olarak özellikle sahada alın teri döken işçilerimize bu konuda bir mağduriyet yaşatmayacağız. Gerekirse başka yerlerden kısar sizlerin sorun yaşamasını engelleriz. Bu konuda hiç kimse tereddüt yaşamasın” diye konuştu.
Belediye Başkanı Oktay, bu zor günleri elbirliği ile atlatacaklarını Marmaris’i hep birlikte daha güzel günlerine kavuşturacaklarını söyledi.

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Marmaris Belediye Başkanı Oktay’dan çalışanlara müjde
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