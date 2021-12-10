Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Muğla Haberleri Muğla’da simide usulsüz zam
Giriş Tarihi: 10.12.2021 20:17

Muğla’da simide usulsüz zam

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Muğla’da simide usulsüz zam

Muğla Menteşe’de, geçtiğimiz günlerde 2 liradan satılan çıtır simide yapılan yüzde 50 zamla birlikte 3 liradan satılmaya başlandı. Yapılan incelemede Muğla Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanlığı'nın onayı olmadan alındığı tespit edildi. Yapılan denetimlerde işletmelere cezai işlem uygulandı.

Muğla Menteşe'de geçtiğimiz günlerde 2 liradan satılan çıtır simide yapılan yüzde 50 zamma dur denildi. Menteşe'de 90 gramdan 2 liraya satılan çıtır simidin Muğla Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Esnaf Odası tarafından yapılan yüzde 50 zamla 3 liraya yükselmesi vatandaşların tepkisine neden oldu.

CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Şikayetleri değerlendiren Menteşe Belediyesi çıtır simit üretimi, dağıtımı ve satışı yapan işletmeleri denetleyerek 6 işyerine cezai işlem uyguladı. Yapılan incelemede Muğla Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Esnaf Odası'nın çıtır simit fiyatına yaptığı zam kararını, Muğla Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanlığı'nın onayı olmadan alındığı tespit edildi. Ekipler 9 çıtır simit üretimi, dağıtımı ve satışı yapan işletmelerde gerçekleştirdiği denetimlerde 1 işletme hariç 3 liradan satış yaptıkları tespit edilen 6 işletmeye cezai işlem uyguladı. 2 işletmeye kapalı olduğu için denetim yapılamadı. Yapılan denetimlerde 90 gram çıtır simidin 2 liradan satılması gerektiği vurgulanırken, vatandaşların Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nın onay verdiği pastane işletmeleri hariç 3 liradan simit satan satış noktalarını belediye zabıta ekiplerine bildirmeleri istendi. Muğla Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından yeni simit fiyatının belirlenmesine kadar, üretim yerlerinden dağıtım ve satışı yapılan işletmelere yönelik ilçe genelinde denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Yerel Haberler kategorisinde bulunan hiçbir habere herhangi bir editoryal müdahalede bulunulmamıştır. Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı, Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan tüm Mugla Haberleri, otomatik olarak servis edildiği şekilde bu sayfada yer almaktadır. Mugla Haberleri bölümünde yer alan haberlerin tamamının hukuki muhatabı haberi servis eden ajanslardır.
ARKADAŞINA GÖNDER
Muğla’da simide usulsüz zam
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA