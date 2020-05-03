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’ta karantinadaki 175 vatandaş memleketlerine uğurlandı

Giriş Tarihi: 3.5.2020 14:45 ABONE OL
Muş’ta karantinadaki 175 vatandaş memleketlerine uğurlandı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında Muş’a getirilerek 14 gün gözlem altında tutulan 175 vatandaş, memleketlerine uğurlandı.
19 Nisan’da KKTC’den Muş’a getirilerek Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Müştakbaba Öğrenci Yurdu’na yerleştirilen 175 vatandaşın karantina süreci tamamlandı. Gözlem süresi ve sağlık kontrolü sona eren vatandaşlar, kendilerine sunulan hizmet ve yakın ilgiden duydukları memnuniyeti ifade ettiler. Yurt personeli, AFAD, Kızılay, Muş Belediyesi ve sağlık çalışanlarına çiçek takdim eden vatandaşlar, teşekkür ettiler.
Karantinadan çıkan vatandaşlar, memleketlerine gitmenin sevinci ile yurt bahçesinde kurban da kestiler. Sosyal mesafe kuralına dikkat ederek yurttan çıkan vatandaşlar, dezenfekte edilen otobüslerle memleketlerine uğurlandı.
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Muş’ta karantinadaki 175 vatandaş memleketlerine uğurlandı
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