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Dört farklı adresten hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

’de çeşitli adreslerden hırsızlık yapan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesinde bulunan dört farklı adresten bisiklet, 15 bin lira değerinde altın, ev eşyaları, 2 adet güneş paneli, 1 adet ses sistemi, 1 adet oto teybi ve araç bakım malzemelerini çalan hırsızlık şüphelisi Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hırsızlık olaylarını 36 yaşındaki C.D.’nin yaptığını tespit etti. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan C.D. hırsızlık yaptığını ve çaldığı eşyaları itiraf etti

Giriş Tarihi: 27.4.2020 10:30 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 10:45 ABONE OL
Nevşehir’de çeşitli adreslerden hırsızlık yapan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesinde bulunan dört farklı adresten bisiklet, 15 bin lira değerinde altın, ev eşyaları, 2 adet güneş paneli, 1 adet ses sistemi, 1 adet oto teybi ve araç bakım malzemelerini çalan hırsızlık şüphelisi Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hırsızlık olaylarını 36 yaşındaki C.D.’nin yaptığını tespit etti. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan C.D. hırsızlık yaptığını ve çaldığı eşyaları itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.D. burada çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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Dört farklı adresten hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
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