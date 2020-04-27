Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Nevşehir Haberleri Nevşehir’de çöplerde atık madde ayrıştırmak yasaklandı

’de çöplerde atık madde ayrıştırmak yasaklandı

İl Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs ile mücadele kapsamında çöp toplayıcılarının çöplerden atık madde ayrıştırmasını yasakladı.İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından çöp toplayıcıları ve çöp ayrıştırma işinde çalışanlarını Kovid-19 virüsünden korumak ve farkında olmadan Kovid-19 virüsüne yakalanıp taşıyıcı olarak çevrelerine bulaştırma riski oluşturabileceği düşünüldüğü için çöp toplamak ve ayrıştırma yasaklandı.Nevşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun 03.04.2020 Tarih ve 23 sayılı kararı ile gerekli tedbirler alınarak çöp toplayıcıları ve çöp ayrıştırma işinde çalışanların, çalışmasına izin verilmişti

Giriş Tarihi: 27.4.2020 12:45 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 13:00 ABONE OL
Nevşehir’de çöplerde atık madde ayrıştırmak yasaklandı
Nevşehir İl Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs ile mücadele kapsamında çöp toplayıcılarının çöplerden atık madde ayrıştırmasını yasakladı.
İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından çöp toplayıcıları ve çöp ayrıştırma işinde çalışanlarını Kovid-19 virüsünden korumak ve farkında olmadan Kovid-19 virüsüne yakalanıp taşıyıcı olarak çevrelerine bulaştırma riski oluşturabileceği düşünüldüğü için çöp toplamak ve ayrıştırma yasaklandı.
Nevşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun 03.04.2020 Tarih ve 23 sayılı kararı ile gerekli tedbirler alınarak çöp toplayıcıları ve çöp ayrıştırma işinde çalışanların, çalışmasına izin verilmişti. Ancak bu işi yapan çöp toplayıcıları ve çöp ayrıştırma işinde çalışanların Covid-19 virüsünden korumak ve farkında olmadan Covid -19 virüsüne yakalanıp taşıyıcı olarak çevrelerine bulaştırma riski oluşturacağı düşünüldüğü için bu işi yapmaları yasaklanmıştır” denildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Nevşehir’de çöplerde atık madde ayrıştırmak yasaklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA