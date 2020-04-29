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Cezaevi firarisi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından cezaevi firarisi tarafından yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan dur ihtarına uymayarak kaçan şüpheli araç kısa sürede yakalandı. Araç içerisinde bulunan O.E.’nin yapılan GBT sorgulamasında cezaevi firarisi olduğu tespit edilmesinin ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen O.E. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi

Giriş Tarihi: 29.4.2020 15:30 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 16:15 ABONE OL
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından cezaevi firarisi tarafından yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan dur ihtarına uymayarak kaçan şüpheli araç kısa sürede yakalandı. Araç içerisinde bulunan O.E.’nin yapılan GBT sorgulamasında cezaevi firarisi olduğu tespit edilmesinin ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen O.E. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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Cezaevi firarisi yakalandı
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