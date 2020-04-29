Yaya güvenliği için yaya geçici çizgileri yenileniyor

Nevşehir Belediyesi, şehirde araç ve yaya trafiğinin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde yaya çizgisi yenileme çalışması gerçekleştiriyor.Nevşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yeni tip korona virüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde bir süre önce Nevşehir İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından araç trafiğine kapatılan Atatürk Bulvarı ve Kayseri Caddesi’nde çalışma başlattı. Belediye ekipleri, Borsa Kavşağı ile Valilik Kavşağı arasındaki yol boyunca bulunan yaya geçidi çizgileri ve "Önce Yaya" ikonlarını boyadı. Araç ve yaya trafiğinin daha sağlıklı işlemesi ve oluşabilecek kazaların önüne geçilmesi amacıyla yapılan çalışma ile trafikte yaya ve sürücüler açısından büyük önem arz eden yaya geçitleri daha görünür hale getirildi.Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri, trafikte sürücülerin yayalara öncelik vermesi ve yaya geçişi önceliğine uyulması için şehrin farklı bölgelerinde de yaya geçidi yenileme çalışmalarına devam edecek.