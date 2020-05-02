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Cenaze namazı kılınan köyde ikinci ölüm

’in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde kılınan cenaze namazının ardından korona virüsten 1 kişi daha hayatını kaybetti.Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde kılınan cenaze namazının ardından korona virüs testi pozitif çıkan ve Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 82 yaşındaki M.M tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Korona virüsten hayatını kaybeden 82 yaşındaki M.M’nin cenazesi bugün Taşkınpaşa köyünde alınan geniş güvenlik önlemleri altında defin edildi.Taşkınpaşa köyünde kılınan cenaze namazının ardından 60 kişide korona virüs testi

Giriş Tarihi: 2.5.2020 13:00 Güncelleme Tarihi: 2.5.2020 13:45 ABONE OL
Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde kılınan cenaze namazının ardından korona virüsten 1 kişi daha hayatını kaybetti.
Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde kılınan cenaze namazının ardından korona virüs testi pozitif çıkan ve Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 82 yaşındaki M.M tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Korona virüsten hayatını kaybeden 82 yaşındaki M.M’nin cenazesi bugün Taşkınpaşa köyünde alınan geniş güvenlik önlemleri altında defin edildi.
Taşkınpaşa köyünde kılınan cenaze namazının ardından 60 kişide korona virüs testi pozitif çıkmasının ardından Ürgüp Kaymakamlığı tarafından köy karantina altına alınmıştı.
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Cenaze namazı kılınan köyde ikinci ölüm
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