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’de bir köy daha karantinaya alındı

Giriş Tarihi: 3.5.2020 00:00 ABONE OL
Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı Kurugöl köyü korona virüs ile mücadele kapsamında Acıgöl Kaymakamlığı tarafından karantinaya alındı.
Edinilen bilgilere göre, Kurugöl’e ziyarete gelmesinin ardından İstanbul’a dönen 4 kişide İstanbul’da yapılan korona virüs testleri pozitif çıktı. Acıgöl Kaymakamlığı tarafından yapılan çalışmalar sonrasında İstanbul’dan gelen kişilerin temas halinde bulunduğu kişilerin tespit edilmesinin ardından Acıgöl Kaymakamlığı tarafından Kurugöl köyü 14 gün boyunca karantinaya alındı.
Acıgöl Kaymakamlığı tarafından uygulanan karantina uygulamasın sonrasında jandarma ekipleri tarafından köy giriş çıkışları kapatıldı. Nevşehir’de daha önce de Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa ve Şahinefendi köyleri karantinaya alınmıştı.
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Nevşehir’de bir köy daha karantinaya alındı
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