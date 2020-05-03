Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Nevşehir Haberleri Şehit uzman çavuşun cenazesi Kapadokya Havalimanına getirildi

Şehit uzman çavuşun cenazesi Kapadokya Havalimanına getirildi

Bitlis’te teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Fidan’ın (42) cenazesi, askeri uçakla Kapadokya Havalimanına getirildiKapadokya Havalimanındaki törende, Fidan’ın Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşları tarafından uçaktan alınarak cenaze aracına götürüldü.Saygı duruşunun ardından Fidan’ın naaşı, memleketi Aksaray’a uğurlandı.Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe ve diğer protokol üyeleri katıldı

Giriş Tarihi: 3.5.2020 14:15 Güncelleme Tarihi: 3.5.2020 15:00 ABONE OL
Bitlis’te teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Fidan’ın (42) cenazesi, askeri uçakla Kapadokya Havalimanına getirildi
Kapadokya Havalimanındaki törende, Fidan’ın Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşları tarafından uçaktan alınarak cenaze aracına götürüldü.
Saygı duruşunun ardından Fidan’ın naaşı, memleketi Aksaray’a uğurlandı.
Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe ve diğer protokol üyeleri katıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Şehit uzman çavuşun cenazesi Kapadokya Havalimanına getirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA